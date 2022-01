Condannato per spaccio, 22enne portato in carcere

TOANO (Reggio Emilia) – Un 22enne nordafricano, condannato per spaccio di droga con una sentenza passata in giudicato, è stato rintracciato a Toano e portato in carcere dai carabinieri della stazione locale. Dovrà scontare 1 anno, 11 mesi e 27 giorni di reclusione. Il 22enne era stato arrestato dai carabinieri l’11 maggio 2019, in piazza Frati a Novellara, dopo che era stato trovato in possesso di 16 dosi di cocaina del peso complessivo di 12 grammi, 10 grammi di hascisc, alcuni cellulari, danaro contante in banconote di vario taglio per oltre 2.000 euro, e materiale idoneo al confezionamento di dosi tra cui nastro isolante, forbici e cutter.