Comune di Poviglio, i sindacati: “Dipendenti in affanno”

POVIGLIO (Reggio Emilia) – “Da due anni a questa parte si leggono sui giornali articoli su come l’attuale amministrazione sia impegnata ad affrontare la situazione finanziaria in cui versa il Comune di Poviglio, senza però che siano mai stati citati i dipendenti”. Così Fp Cgil Cisl FP e Cse Flpl intervengono a sottolineare le conseguenze di una condizione di difficoltà che si scarica sui lavoratori e sullo svolgimento della loro attività di servizio

“Vi sono uffici in grande sofferenza per mancanza di personale e che per questo non sempre sono in grado di dare le risposte tempestive che il cittadino si aspetta – spiegano i sindacati – Negli anni tutto il personale è diventato indispensabile proprio per la difficoltà di sostituire chi è assente o chi va in pensione. Le ferie sono ridotte al minimo, senza contare eventi improvvisi come malattia o altre necessità particolari. Una situazione non nuova che ora però è arrivata al limite. – aggiungono – Ci sono lavoratori che negli anni hanno accumulato tanti giorni di ferie che oggi devono assolutamente essere smaltite. L’organizzazione data è quella di sostituirsi a vicenda per i ruoli in cui è possibile farlo, ma solo per pochi giorni perché periodi più lunghi metterebbero in crisi il settore di provenienza”.

Concludono Fp Cgil Cisl FP e Cse Flpl: “Il Comune eroga servizi pubblici per tutti i cittadini e se fino ad ora sono state date delle risposte è stato per la serietà dei dipendenti e per il loro impegno nei confronti della cittadinanza. Per questi motivi lascia sempre l’amaro in bocca il sentire lamentele nei confronti di cartelli che invitano la cittadinanza a prendere un appuntamento, oppure l’avere a che fare con chi si arrabbia perché la pratica tarda ad arrivare. Purtroppo, in aggiunta alla situazione specifica di Poviglio, le scelte politiche compiute fino ad oggi per la Pubblica Amministrazione, hanno determinato una riduzione drastica del personale tanto che ci sono realtà in cui è davvero difficile garantire i servizi essenziali”.