Come prendersi cura degli arredi da giardino

REGGIO EMILIA – Segui i nostri consigli di manutenzione sottostanti per mantenere i tuoi mobili da giardino in ottime condizioni ed evitare di doverli sostituire ogni anno!

I prodotti che presenteremo si differenziano tra loro per tipologia di materiale e struttura. Queste differenze contraddistinguono i prodotti sia a livello estetico che a livello di durata. Vi sono infatti materiali più o meno resistenti alle intemperie. La scelta di un prodotto e di un materiale rispetto a un altro dipenderà sia dall’impatto estetico che vorrai ottenere che dal budget che avrai a disposizione. In ogni caso, qui di seguito, troverai le soluzioni per ogni tua necessità o problema.

Mobili da giardino in rattan

I mobili in vimini naturale idealmente non dovrebbero essere lasciati all’esterno. Nel caso in cui sia strettamente necessario collocarli in un ambiente esterno, è necessario pulire regolarmente le scanalature con un pennello e tenere coperto il mobile riponendolo eventualmente al chiuso quando non sarà utilizzato. La soluzione sopra esposta permetterà di correre ai ripari e mitigare eventuali danni; tuttavia, potrebbe rimanere la possibilità che vi sia un deterioramento del prodotto. Per il lavaggio, utilizza regolarmente acqua e sapone. Alla fine di ogni stagione, e quando necessario, è consigliato lavare e riporre all’interno i cuscini di accompagnamento al mobile.

Mobili da giardino in legno

Il legno è un materiale molto estetico ed elegante. Una bella sdraio da giardino in legno, infatti, può trasformare completamente il tuo angolo relax. Questa tipo di materiale è tuttavia molto delicato.

Il legno tenero necessità di essere lavato con un prodotto specifico per la pulizia del legno una volta all’anno, prima di essere trattato con una vernice apposita per questa tipologia di materiale. I legni duri avranno bisogno di essere lavati ogni anno con acqua e sapone, ma resisteranno naturalmente. Tuttavia, se preferisci che i tuoi mobili restino nuovi, consigliamo l’utilizzo di un olio specifico per questi materiali. Raccomandiamo di non dipingere il legno duro: il contenuto di olio farà asciugare la vernice in modo non uniforme. Si suggerisce infine, di tenere i tuoi mobili in legno coperti quando fa freddo o piove.

Mobili da giardino in metallo

La maggior parte dei mobili da giardino in metallo sarà già dotata di un sigillante protettivo che previene la ruggine; tutto ciò che devi fare, quindi, è pulire il tuo monile con acqua e sapone ogni tanto. Se noti che il sigillante si screpola, puoi sempre lucidarlo e coprirlo con un nuovo trattamento protettivo.

Mobili da giardino in plastica

La plastica è uno dei tipi di materiale più facile da curare. Tutto quello che occorre fare è lavare via lo sporco con acqua tiepida e sapone. La plastica bianca potrebbe iniziare a ingiallire un po’ con il tempo. Per rinfrescare il prodotto, potrete lavarlo con una soluzione abrasiva. Vi sono anche in commercio eventuali prodotti sbiancanti, utilizzati anche per i prodotti domestici, che potrebbero fare al caso vostro. Si raccomanda infine, in condizioni di calore estremo, di riporre all’ombra il vostro mobile. Alcune materie plastiche, infatti, possono anche deformarsi a causa di sole e temperature elevate.

Coperture per mobili da giardino

Le coperture per mobili da giardino sono disponibili in commercio in tutte le diverse forme e dimensioni; in alternativa potrai valutare una opzione su misura. Inizia misurando i mobili; successivamente potrai trovare la copertura che si adatta correttamente al tuo prodotto acquistato.

Quando si misura un tavolo da giardino, è utile spingere saldamente tutte le sedie sotto il tavolo prima di utilizzare un metro a nastro per trovare la lunghezza, la larghezza e l’altezza. Successivamente, potrai scegliere il tipo di protezione di cui hai bisogno. Vi sono diverse soluzioni a proposito. Potrai infatti scegliere per un’opzione impermeabile, ma anche trovare coperture che proteggono dai raggi UV.