Castelnovo Sotto, furto in due centri estetici

CASTELNOVO SOTTO (Reggio Emilia) – Furto in due centri estetici ieri a Castenovo Sotto in via XX Settembre. I ladri, in entrambi i casi, hanno forzato una finestra e sono entrati nei locali che ospitano le due l’attività commerciali rubando alcune decine di euro dai rispettivi registratori di cassa. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione locale per furto aggravato contro ignoti.