Castellarano, donna intossicata dal monossido di carbonio

CASTELLARANO (Reggio Emilia) – Donna di 64 anni marocchina intossicata dal monossido di carbonio a causa di un braciere a carbone acceso per riscaldare la casa. E’ successo ieri pomeriggio in un’abitazione nella frazione di San Valentino a Castellarano. La donna ha perso coscienza ed è stata soccorsa dai sanitari inviati dal 118 e portata all’arcispedale Santa Maria Nuova dove è stata ricoverata, non in pericolo di vita, in terapia intensiva. Sul posto i carabinieri di Castellarano e i vigili del fuoco. Il figlio convivente, che ha dato l’allarme attivando i soccorsi, non è rimasto intossicato.