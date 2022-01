CASALGRANDE (Reggio Emilia) – Una donna di 60 anni è morta in un incidente avvenuto oggi pomeriggio, verso le 14, sulla via Statale vicino alla frazione di Chiozza, alla altezza del Tigotà, ma ancora in territorio di Casalgrande. Nello schianto frontale fra due auto ha avuto la peggio la donna che è deceduta per le lesioni riportate, mentre un’altra persona è stata portata in ospedale con lesioni di media gravità. Le cause del sinistro sono al vaglio della polizia stradale del distaccamento di Castelnovo Monti. Sul posto, oltre ai soccorsi inviati dal 118, sono arrivati anche i vigili del fuoco.

