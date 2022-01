Caos quarantene, la Rubertelli: “Semplicistica la risposta dell’Ausl”

REGGIO EMILIA – “Dopo 21 giorni, se si è asintomatici sarete liberati, dice l’Ausl. La direttrice del dipartimento di sanità pubblica Emanuela Bedeschi cerca di rassicurare i tanti, troppi reggiani, “prigionieri” in casa a causa della burocrazia, ma la sua è una risposta troppo semplicistica”.

Lo scrive il capogruppo di Alleanza Civica, Cinzia Rubertelli, che fa notare come “si trovano nel limbo tantissime persone che, soggette al vecchio tracciamento, hanno atteso tra i 7 e i 10 giorni prima di poter fare il tampone molecolare che sancisse la loro positività. Quindi i giorni d’isolamento di cui parla la Bedeschi in realtà sono ben di più. E non tutti i lavoratori possono permettersi il lusso di restare a casa un mese perché l’Ausl da un punto di vista burocratico (non sanitario, si badi bene) non ce la fa. Basti leggere la posizione degli Industriali dell’Emilia-Romagna secondo cui il tracciamento in tilt rischia di danneggiare la riapertura delle imprese dopo le feste di fine anno”.

Aggiunge la Rubertelli: “E’ chiaro ormai che bisogna cambiare le regole di fine quarantena e il suo sistema di comunicazione. Se lasciamo tutto in capo all’Ausl non risolviamo nulla perché l’Azienda ha detto più volte che non ha il personale sufficiente per espletare nei tempi previsti tutte le pratiche. Bisogna far sì che attraverso il sistema delle farmacie e dei medici di base si possa liberare le persone”.

E conclude: “Da parte nostra presenteremo un ordine del giorno urgente perché nella seduta di lunedì prossimo il Consiglio comunale discuta la questione e impegni il sindaco a sollecitare iniziative urgenti da parte della Regione Emilia-Romagna”.