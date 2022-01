Caos isolamenti e quarantene, l’Ausl: “Sforzo straordinario per liberare tutti”

REGGIO EMILIA – “Aumenteremo i numeri dei tamponi a nostra disposizione, con cambiamenti all’interno dell’ospedale, per dare una sterzata alla chiusura di quarantene e isolamenti. Tutta la prossima settimana dedicheremo tremila tamponi giornalieri solo alla chiusure delle varie posizioni”.

Il direttore sanitario Nicoletta Natalini annuncia buone notizie per i reggiani bloccati in casa da isolamenti e quarantene nella conferenza stampa settimanale per illustrare la situazione della pandemia sul nostro territorio. Aggiunge: “Cercheremo di dare la possibilità a tutti di uscire da questa situazione, perché ci rendiamo conto che è un disagio. Lo faremo deviando, su queste tipologie, tamponi che prima dedicavamo all’ospedale e facendo delle riconversioni interne. Tremila è la nostra massima capacità di tamponi giornalieri”.

Ha aggiunto il direttore generale Cristina Marchesi: “Le norme che si sono susseguite negli ultimi giorni, che hanno aumentato il numero di tamponi ravvicinati, hanno sottoposto il sistema a un grande stress e a un cambiamento importante che ha avuto bisogno di adeguamenti informatici. Questo giustifica, in qualche modo, i tempi per cui a norma varata oggi, non è possible darvi corso oggi. Lo sforzo è di cercare di liberare il maggior numero di persone possibile per poterci mettere in pari. Dopo ci agganceremo al lavoro delle farmacie”.