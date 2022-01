Campegine, appartamento a fuoco: 40enne intossicato

CAMPEGINE (Reggio Emilia) – Un 40enne è rimasto leggermente intossicato in un incendio divampato intorno a mezzanotte in un appartamento di via Marconi a Campegine. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco da S. Ilario e da Reggio Emilia che hanno spento le fiamme. L’appartamento è inagibile per danni agli impianti e annerimenti da fumi nei vari locali. Alla base del rogo il probabile malfunzionamento di una coperta termica. Sul posto anche i carabinieri di Castelnovo Sotto e un’ambulanza da S. Ilario.