Bonaccini: “Emilia-Romagna gialla perché non vaccinati intasano le terapie intensive”

REGGIO EMILIA – Emilia-Romagna in giallo la prossima settimana “perché i non vaccinati intasano le terapie intensive”. La conferma viene dal presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, stasera su Radio 24. “In Emilia-Romagna nei reparti di terapia intensiva abbiamo tre quarti dei pazienti che non sono non vaccinati”, sottolinea Bonaccini aggiungendo che in regione i non vaccinati sono un “decimo dei vaccinati”.

“Basta aver fatto la quinta elementare – aggiunge allora il governatore – per capire che il rischio per chi non si vaccina è talmente elevato che noi passeremo in gialla la prossima settimana perchè i non vaccinati intasano i reparti di terapia intensiva. E noi li curiamo tutti, ci mancherebbe altro”, sottolinea il dem.