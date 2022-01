Auto si ribalta, muore ragazza di 21 anni che consegnava le pizze

REGGIO EMILIA – Una giovane di 21 anni è morta in un incidente stradale avvenuto questa sera, poco dopo le 20, in via Tirabassi la strada che da Coviolo porta a San Bartolomeo. L’auto su cui viaggiava la ragazza, una Fiat Punto, è andata a schiantarsi contro un palo della segnaletica stradale e poi si è ribaltata, senza coinvolgere altri mezzi. La donna è rimasta intrappolata dentro ed è morta prima che i soccorritori riuscissero a tirarla fuori dal mezzo. La giovane stava lavorando: portava le pizze, dato che nell’auto sono stati trovati alcuni cartoni. Sul posto la polizia municipale, i vigili del fuoco e i sanitari inviati dal 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 21enne.