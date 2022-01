Montascale: cosa sono e perché acquistarne uno

REGGIO EMILIA – Un montascale è una sedia motorizzata alimentata a batteria che scorre su e giù per una scala su un binario montato sui gradini delle scale.

I montascale possono essere installati all’interno e all’esterno di abitazioni, chiese e altri edifici pubblici ove consentito. Tuttavia, sono più popolari per le persone con mobilità ridotta che non possono più utilizzare in sicurezza le scale di casa. L’utente tipico è in grado di stare in piedi, sedersi e ruotare con poca o nessuna assistenza.

La maggior parte degli anziani preferisce rimanere a casa quando invecchiano piuttosto che trasferirsi in una struttura di residenza assistita. Tuttavia, l’invecchiamento, gli infortuni e le malattie possono rendere difficile e pericoloso salire le scale da soli.

Se installato insieme ad altre modifiche alla casa, un montascale può permetterti di rimanere nella casa che conosci e ami. E poiché la popolazione italiana continua a invecchiare, i montascale stanno diventando sempre più popolari, rendendoli ampiamente disponibili a prezzi accessibili, soprattutto se si confronta il costo mensile delle strutture di residenza assistita o delle case di riposo.

I prezzi di un montascale: da cosa dipendono?

È difficile fornire i prezzi di un montascale perché ce ne sono molti diversi tipi in commercio.

Il prezzo finale che ti verrà proposto dipenderà dalla lunghezza della tua scala, dal modello selezionato e dalle potenziali opzioni di aggiornamento. La copertura della garanzia viene fornita sui principali componenti, parti e manodopera per i montascale nuovi e usati.

Noleggiare un montascale è un’ottima soluzione per esigenze temporanee o se hai bisogno dell’ascensore per un periodo di tempo specifico che risulta essere inferiore a un anno.

I vantaggi del montascale

Un montascale avvantaggia la persona che lo utilizza, così come gli operatori sanitari e i propri cari che potrebbero essere preoccupati per il fatto che un membro della famiglia non sia in grado di salire in sicurezza una rampa di scale. Tre dei principali vantaggi di un montascale sono:

Indipendenza: uno dei motivi principali per cui le persone scelgono di installare un montascale è riconquistare la propria indipendenza a casa. L’indipendenza di una persona diventa limitata quando non si sente più a suo agio utilizzando una scala a casa e richiede l’assistenza di qualcuno per utilizzare le scale in sicurezza. Un montascale può fornire l’accesso alle camere da letto, al piano di sopra o alla lavanderia al piano di sotto, il che significa che tu o una persona amata non dovrete più dormire al piano di sotto o evitare di scendere per fare il bucato.

Sicurezza: la mobilità limitata mette molti anziani a rischio di scivolare, perdere un gradino o inciampare su un oggetto sulle scale. Fortunatamente, questi incidenti possono essere prevenuti con l’installazione di un montascale. Dopo l’installazione, tutto ciò che devi fare è sederti sulla sedia, allacciare la cintura di sicurezza e, premendo un pulsante, sarai trasportato in sicurezza su/giù per le scale in pochissimo tempo!