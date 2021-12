Virtus Lab, Coalizione civica : “Il consiglio comunale non sa nulla”

REGGIO EMILIA – “Il consiglio comunale non sa nulla del progetto degli industriali Virtus Lab. Non c’è stato confronto se non con il sindaco Luca Vecchi. Le istanze dei sindacati sono giuste. Presto una commissione pubblica”.

Lo scrivono i consiglieri comunali di Coalizione Civica Fabrizio Aguzzoli e Dario De Lucia che commentano: “Premettiamo che siamo a Reggio Emilia, a noi emiliani ci insegnano fin da piccoli che se vuoi andare lontano devi lavorare insieme e avere la massima condivisione possibile. Come possa pensare Unidustria che portare 3.000 persone sul territorio, per una azione di formazione lodevole sia chiaro, non sia un tema di rilevanza pubblica e che ci siano questioni pratiche (queste persone avranno bisogno di alloggio, vitto, mobilità, conoscere la città, servizi…) che devono essere viste insieme. Anche perché l’obiettivo, ci sembra di capire, è che questi lavoratori si fermino a lavorare ma anche a vivere sul territorio reggiano”.

I due consiglieri rimarcano che nessuna votazione sull’accordo in aula, nessuna commissione, nessuna informazione è stata data ai consiglieri comunali. Scrivono: “Sappiamo solo che il sindaco Luca Vecchi e l’assessora Curioni sono stati invitati a degli incontri pubblici, l’ultimo quello del 14 dicembre dove la Curioni ha partecipato, con Unindustria ma non hanno relazionato nulla all’aula”.

“Non è un problema solo di forma ma anche di sostanza, come Presidente della Commissione Affari generali ed istituzionali, amministrazione e bilancio richiederò una commissione dove ci sia la presentazione pubblica del progetto Virtus Lab coinvolgendo oltre che Unindustria anche, se lo vorranno, le parti sindacali di cui ho apprezzato le proposte e i temi”, dice il consigliere Fabrizio Aguzzoli.

E concludono: “Pensiamo anche che le tre domande di Cgil, Cisl e Uil siano corrette e le faremo nostre in Sala del Tricolore e vogliamo farle nostre per avere chiarimenti e partire fin da subito con il piede giusto”.