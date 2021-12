Via Toschi, ennesimo incendio di cassonetti

REGGIO EMILIA – Ennesimo incendio a Reggio Emilia. Questa volta è successo, intorno alle 14, nella centralissima via Toschi dove due cassonetti sono stati dati alle fiamme. Anche questa volta l’incendio è probabilmente doloso. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto e hanno spento le fiamme.

Qualche giorno fa c’era stato l’incendio di un cassonetto anche in via Adua. Da un’altra parte, invece, in via Rivoluzione d’ottobre, ad essere presa di mira più di una volta era stata la scuola Dalla Chiesa, davanti alla quale erano stati incendiati in dieci giorni tre cassonetti, provocando danni all’istituto. Ieri, invece, l’incendio di un cassonetto davanti alla sede della Cisl in via Turri.