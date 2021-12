Via Gramsci, furto in un negozio di sigarette elettroniche

REGGIO EMILIA – Furto all’Ovale store di sigarette elettroniche in via Gramsci. I ladri, tra la vigilia di Natale e il 27, dopo aver forzato una finestra, sono entrati nei locali che ospitano l’attività commerciale e hanno rubato un pc portatile, danaro contante per circa 150 euro e vario materiale. Il danno complessivo è ancora in via di quantificazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri della sezione radiomobile della stazione di Reggio Emilia per furto contro ignoti.