Via Fratelli Cervi, tentato furto agli uffici Aci

REGGIO EMILIA – Arrivano i carabinieri, salta il furto agli uffici dell’Aci sulla via Emilia verso Parma in via Fratelli Cervi. Verso mezzanotte i ladri hanno forzato la porta sul retro degli uffici e sono entrati cercando di disattivare l’allarme che, tuttavia, è entrato in funzione facendo arrivare i carabinieri che hanno messo in fuga i malviventi che sono fuggiti a mani vuote. I carabinieri stanno ora indagando per tentato furto aggravato contro ignoti.