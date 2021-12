Via Agosti, scontro fra due auto: un mezzo prende fuoco

REGGIO EMILIA – Scontro fra due auto, poco prima delle 10 di questa mattina, all’angolo fra via Bligny e via Agosti. Una delle due auto, una Ford Kuga, ha preso fuoco. Per fortuna il conducente è riuscito ad uscire prima che le fiamme divampassero. L’altra auto coinvolta nell’incidente è una Volkswagen Touran. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. I due feriti, il 60enne a bordo della Ford Kuga e il 36enne a bordo della Touran, hanno riportato ferite lievi nell’incidente.