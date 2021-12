Vertice tra Draghi e il cancelliere tedesco Scholz: “Bisogna correre sulle terze dosi”

ROMA – La visita in Italia del Cancelliere tedesco Olaf Scholz “contribuisce e conferma la profondità del legame tra i nostri due Paesi ed è nostra volontà collaborare per affrontare le grandi sfide europee“. Cosi’ il premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa a palazzo Chigi.

Sul piano della cooperazione tra Italia e Germania “siamo solo agli inizi, ma abbiamo imboccato una via che vogliamo percorrere fino in fondo“, ha detto Olaf Scholz, confermando la ferma intenzione tedesca a “cooperare ancora piu’ strettamente”.

DRAGHI: SU NUOVE MISURE ANCORA NULLA DI DECISO, ASPETTIAMO DATI

“Bisogna procedere con la massima velocità alla terza somministrazione”. Lo ha ribadito il premier Mario Draghi, in conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

“Ancora c’è da lavorare e essere attenti: in cabina di regia questa settimana passeremo in rassegna eventuali provvedimenti in vista delle vacanze di Natale. Non c’è ancora nulla di deciso“, ha aggiunto Draghi. “Aspettiamo fino a mercoledi’ o giovedi’ i dati di sequenziamento per vedere” come avanza la variante Omicron, ha aggiunto.

SCHOLZ: DRAGHI MOLTO COMPETENTE, ITALIA DEVE ESSERE FELICE DI AVERLO AL VERTICE

“Draghi è molto competente. L’Italia deve considerarsi felice di avere al suo vertice un uomo così competente”, ha detto il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, in conferenza stampa con il premier Mario Draghi. Draghi stava rispondendo a una domanda sul Patto di stabilità. “Io non sono molto competente, quindi lascio la parola al cancelliere”, aveva detto il presidente del consiglio (fonte Dire).