Vende su Marketplace una tavola da Stand up paddle, ma è una truffa

MONTECCHIO (Reggio Emilia) – Vende su Marketplace una tavola da Stand up paddle gonfiabile, ma è una truffa: 48enne barese denunciato dai carabinieri. Il pugliese ha raggirato un 29enne di Montecchio che ha risposto al suo annuncio chiamando telefonicamente il truffatore.

Accordatisi nel costo per l’acquisto della tavola gonfiabile da mare stabilito in 320 euro, il 29enne montecchiese come da intese con il venditore, ha pagato ricaricando per 320 euro la carta del truffatore, ma non ha ricevuto quel che aveva acquistato. Quando ha capito di essere stato raggirato è andato dai carabinieri di Montecchio e ha sporto denuncia. Al termine delle indagini i militari sono risaliti al 48enne di Bari che è stato denunciato per truffa.