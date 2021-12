Vende su Marketplace accendino da collezione, ma è una truffa

SAN MARTINO IN RIO (Reggio Emilia) – Vende su Marketplace un accendino da collezione, ma è una truffa: 50enne barese denunciato dai carabinieri di San Martino in Rio. Le indagini sono partite in seguito alla denuncia presentata da un impiegato 35enne di San Martino in Rio che aveva acquistato su Marketplace un accendino da collezione. Dopo aver intavolato via Messenger e telefonicamente la compravendita, è riuscito a concludere l’acquisto per un importo di 600 euro versando, secondo quanto pattuito, l’intero importo sulla carta prepagata indicatagli dal venditore.

All’accredito dell’importo non è però corrisposta la consegna, dato che il venditore è sparito nel nulla raggirando il 35enne. Quando ha capito di essere rimasto vittima di una truffa l’uomo è andato dai carabinieri di San Martino in Rio e ha sporto denuncia per truffa. Dopo una serie di riscontri i carabinieri sono risaliti al 50enne barese che è stato denunciato.