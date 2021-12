Vaccino, l’Ausl: “Accesso diretto solo per prime dosi”

REGGIO EMILIA – Nelle giornate vaccinali del 25 e 26 dicembre e dell’1 gennaio, potranno presentarsi agli hub di Reggio Emilia solo coloro che hanno un appuntamento fissato. Non ci sarà accesso diretto. Questo, come è sempre stato, varrà solo per chi vuole fare la prima dose. Lo specifica l’Ausl in risposta alle numerose domande dei cittadini giunte in queste ore.

Nelle scuole reggiane sono 709 gli studenti (di 43 classi) e 21 i collaboratori scolastici in quarantena per covid. I focolai aperti nell’ultimo giorno di lezione prima della pausa natalizia sono sono 52, di cui 30 in scuole primarie, dell’infanzia e in servizi extrascolastici, 20 in scuole medie e solo in scuole superiori. I numeri arrivano dal dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl di Reggio Emilia diretto da Emanuela Bedeschi. I tamponi fatti da inizio anno scolastico sono stati 22.000 di cui 19.500 a studenti.