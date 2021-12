Vaccino, data terza dose si può spostare in farmacie

REGGIO EMILIA – Da oggi in provincia di Reggio Emilia sarà possibile spostare l’appuntamento per la terza dose di vaccino contro il covid anche nelle farmacie che svolgono funzione di Cup. Lo prevede un accordo tra l’Ausl e le associazioni dei farmacisti. Per spostare l’appuntamento, il cittadino si deve presentare con l’sms ricevuto dall’Azienda sanitaria.

Dalla prossima settimana, inoltre, le farmacie della provincia che offrono la vaccinazione potranno vaccinare con la terza dose tutti coloro che abbiano risposto “No” alle domande della scheda anamnestica. In pratica si tratta di soggetti sani, che non hanno allergie o malattie gravi e che non abbiano avuto effetti collaterali importanti dopo le precedenti vaccinazioni.

In provincia si sono intanto registrati ieri 103 nuovi casi positivi. Il tetto dei 100 contagi (con 120 casi) è stato sforato una sola volta la settimana scorsa, come non succedeva da agosto.