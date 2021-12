Vacanze 2021 in Europa: alcuni consigli per partire sereni

REGGIO EMILIA – Con l’avvicinarsi delle vacanze natalizie sono numerose le famiglie che stanno iniziando a programmare le proprie ferie, come nel caso della famosa settimana bianca. È chiaro che l’Europa diventa una delle mete più ambite, perché può offrire moltissime opzioni, in grado di andare incontro ad ogni desiderio o gusto possibile. Di contro, soprattutto di questi tempi, è sempre il caso di seguire alcuni consigli per partire sereni.

Cosa occorre per partire e andare in Europa

Al momento è molto complesso dare una risposta. Attualmente non sono previste particolari restrizioni, se non quelle già presenti. Vuol dire che non esistono al momento dei limiti per chi è vaccinato e dunque in possesso del green pass , che può spostarsi in tutta la zona europea. Va però aggiunto che ogni stato può proporre delle ulteriori strette all’ingresso, e che ciò sta ad esempio avvenendo nei paesi sotto nuovo lockdown, per via dell’impennata della curva dei contagi.

La variante Omicron, poi, sta mettendo in allerta molti stati europei, che logicamente prevedono di creare delle ulteriori barriere in ingresso per frenare – laddove necessario – l’ondata del turismo natalizio. Per quel che riguarda gli spostamenti in Italia, non dovrebbero esserci problemi. La mobilità in totale libertà verrà garantita sia in zona bianca che in zona gialla. In zona arancione, invece, potrebbero presentarsi dei problemi. Per quel che riguarda la situazione tricolore, al momento rischiano soprattutto regioni come il Trentino-Alto Adige .

Come organizzare una vacanza con la famiglia e con il proprio animale

Ammesso che la situazione rimarrà quella attuale, le famiglie potranno organizzarsi per viaggiare in Europa, godendosi così una festività degna di questo nome. Bisogna comunque fare attenzione ad alcuni dettagli come la meta di destinazione e l’alloggio. Se si hanno bambini piccoli il consiglio è di preferire una casa ad un Hotel, questo specialmente se è presente con voi anche un animale domestico. Il consiglio è di portare il proprio fido con sé solamente se si tratta di un lungo viaggio per evitare di stressarlo troppo. In tal caso è bene documentarsi sulle questioni burocratiche necessarie da affrontare per portarlo con sé. Si fa riferimento agli alloggi pet – friendly e al trasporto. Ad esempio, esistono delle guide online per informarsi sul portare i gatti in aereo, che permettono di stimare i costi dell’operazione e di trovare numerosi suggerimenti utili. Naturalmente è sempre il caso di sottoporre gli animali ad una visita dal veterinario, per capire se sono in condizioni di viaggiare.

In Europa, poi, è necessario un passaporto apposito per loro, per evitare problemi quando si raggiungono i vari paesi stranieri. È chiaro che bisogna seguire tutte le regole del caso, come quelle presenti quando si viaggia in aereo in compagnia del proprio pet. È inoltre necessario scegliere una destinazione pet-friendly, con un alloggio che consenta l’ingresso degli animali e con una serie di servizi studiati su misura per loro. Per fortuna, l’Europa è un continente particolarmente aperto a chi desidera viaggiare con i propri animali domestici, dunque è molto semplice trovare tante strutture attrezzate. Infine, occhio ai farmaci indispensabili: meglio portarseli da casa.