Terapia intensiva, l’80 per cento dei ricoverati sono non vaccinati

REGGIO EMILIA – L’80 per cento dei pazienti in rianimazione e terapia intensiva negli ospedali reggiani sono non vaccinati. La percentuale è del 70 per cento in pneumologia e di oltre il 60 per cento nei reparti di malattie infettive. Commenta il direttore generale Cristina Marchesi: “In questi ultimi dieci giorni si sta osservando che sempre di più il ricovero si sposta sui non vaccinati. Probabilmente perché c’è una circolazione maggiore e una maggiore patogenicità. Si sta delineando questa forbice che si sta allargando”.