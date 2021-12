Tari, Iren si occuperà anche dei contenziosi

REGGIO EMILIA – Dal prossimo anno tutte le attività relative alla riscossione della tassa sui rifiuti (Tari) a Reggio Emilia passeranno in campo al gestore del servizio, cioè Iren. E’ quanto prevede la delibera affrontata ieri sera in commissione Bilancio, che verrà discussa in sala del Tricolore il prossimo lunedì. Ad oggi infatti, spiega l’assessore ai Tributi Lanfranco De Franco, l’azienda si occupa dell’attività ordinaria (in pratica la bollettazione) mentre alla parte straordinaria, ad esempio sui contenziosi, è preposto l’ufficio Tari del Comune. La proposta è di affidare anche questo secondo filone alla multiutility.

I vantaggi per l’amministrazione, spiega De Franco, sono diversi. Innanzitutto, non essendo più interessato dal flusso di denaro – 39 milioni – che entra e poi esce, piazza Prampolini beneficierà del fatto di non dover più impegnare sulla spesa corrente delle risorse per il fondo crediti di dubbia esigibilità (1,2 milioni quest’anno). Migliorerà anche il servizio per gli utenti, che faranno riferimento per tutte le questioni, al solo sportello di Iren. Nella delibera si prevede poi un tavolo di coordinamento tra il Comune e il gestore, relativo al tema delicato della lotta all’evasione del tributo, con compiti di monitoraggio e indirizzo.

Ad Iren viene infine chiesto di aumentare il numero degli agenti accertatori (attualmente 2) a 4 o anche a 6, che oltre a scovare le “utenze fantasma” non dichiarate o irregolarità nelle dichiarazioni, operano sull’abbandono selvaggio dei rifiuti.