Super green pass, otto sanzioni nel primo giorno di controlli

REGGIO EMILIA – Prima giornata di controlli delle forze di polizia, a Reggio Emilia, sull’osservanza delle regole sul super green pass. Sono state fermate 528 persone, delle quali solo 4 sono state sanzionate. Anche rispetto alle attività economiche è stata riscontrata una diffusa osservanza delle regole: a fronte di 119 esercizi commerciali controllati, solo 4 sono stati sanzionati.

Ha detto il prefetto Iolanda Rolli: “Voglio esprimere un plauso sia alle Forze di polizia, per come è stato attuato il piano dei controlli, sia nei confronti della cittadinanza, che si è mostrata particolarmente rispettosa delle nuove disposizioni anti-Covid. Pur cogliendo con estrema soddisfazione l’esito di questa prima giornata è fondamentale non abbassare la guardia, soprattutto in relazione all’avvicinarsi delle festività natalizie”.

Ha invitato, quindi, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e le Polizie locali a continuare a lavorare in questo senso, e ad intensificare i controlli soprattutto nei luoghi più affollati.