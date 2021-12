Spaccia in bicicletta in centro storico: arrestato

REGGIO EMILIA – Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato, ieri sera in via Sidoli, un tunisino di 52 anni per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Gli agenti sono andati sul posto in seguito a numerose segnalazioni di un’intensa attività di spaccio posta in essere dall’uomo che si spostava sempre utilizzando una bicicletta.

Verso le 19 i poliziotti hanno visto un uomo in sella ad una bicicletta che indossava una giacca a vento e un cappellino di colore nero che, con circospezione, percorreva via Panizzi per poi svoltare in via Sidoli. Ritenendo che potesse essere la persona segnalata, lo hanno fermato e hanno scoperto che aveva diversi precedenti di polizia.

Durante il controllo l’immigrato ha dato segni di nervosismo che hanno indotto gli agenti a perquisirlo. Nella tasca della giacca hanno trovato 33 involucri di cocaina per un peso complessivo di 30 grammi e la somma di 300 euro in contanti. Il tunisino è stato portato in questura dove è stato arrestato per spaccio.