Segreteria Pd, Cavallaro in lieve vantaggio su Gazza

REGGIO EMILIA – Il sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro, passa davanti al competitor Massimo Gazza nella corsa per diventare segretario della Federazione provinciale del Pd di Reggio Emilia. Con la vittoria nei congressi di Cavriago e Cadelbosco e i voti ottenuti nel circolo Reggio 1 e a Casina, il primo cittadino è a quota 22 delegati contro i 19 di Gazza.

“Un dato inatteso, incredibile, ma parzialissimo e transitorio”, non si scompone Cavallaro. “Continuiamo a confrontarci, portare idee, votare: teniamo in forma la democrazia, come vuole la Costituzione”, aggiunge. Intanto anche il sindaco ha ricevuto una delle lettere inviate ai cittadini in cui lo sfidante si presenta e invita a votarlo. “Ti stimo ma non posso farlo, sono l’altro candidato…”, la risposta ironica di Cavallaro.