Scuola media Dalla Chiesa, terzo incendio doloso in dieci giorni

REGGIO EMILIA – Terzo incendio doloso, in una decina di giorni, davanti alla scuola Dalla Chiesa (istituto comprensivo Ligabue) in via Rivoluzione d’Ottobre a Reggio. Ieri sera, verso le 21.30 circa, i carabinieri, su input dell’operatore del 112 allertato dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco, sono intervenuti di nuovo perché ignoti, ancora una volta, hanno incendiato un cassonetto dei rifiuti, di proprietà di Iren, posizionato nel cortile dell’istituto scolastico, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme.

L’incendio ha danneggiato solo il cassonetto. Gli autori dell’atto incendiario hanno posizionato davanti alla porta d’ingresso della scuola alcuni sacchetti della spazzatura ed una pedana in legno che, tuttavia, non sono stati interessati dalle fiamme. I danni sono in corso di quantificazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri per danneggiamento seguito da incendio. Si tratta di un atto vandalico, come già era accaduto in passato. Da tempo chi vive nella zona lamenta la presenza di una baby gang.