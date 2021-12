Schianto a Reggiolo, 43enne muore all’ospedale

REGGIOLO (Reggio Emilia) – E’ morto poco dopo il suo arrivo in ospedale Afiz Faiz Ahmed, il 43enne pakistano di Villarotta di Luzzara coinvolto stamattina, verso le 6, in un incidente stradale avvenuto sulla Cispadana a Reggiolo. Nel sinistro erano rimaste ferite tre persone. Lui, che era stato ricoverato a Baggiovara, era il più grave.

Il 43enne, di professione ambulante, era su un furgone guidato da un 29enne di Carpi che ha riportato ferite di media gravità ed è stato ricoverato al Santa Maria Nuova. Il mezzo su cui viaggiavano si è scontrato, per cause ancora al vaglio della polizia stradale, con un’auto condotta da una 25enne residente a Novellara. Pure lei si trova ricoverata in condizioni non gravi al Santa Maria Nuova.