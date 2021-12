Schiaffeggia la fidanzata in centro: denunciato

REGGIO EMILIA – Schiaffeggia la fidanzata in centro: giovane denunciato. Motivi sentimentali, comunque del tutto futili, sono alla base di un’aggressione da parte di un ragazzo verso la sua giovane fidanzata. È successo sabato sera in centro. L’incomprensione tra i due ha generato la reazione del giovane che ha preso a schiaffi la ragazzina causandole lievi lesioni, poi giudicate guaribili dai sanitari del pronto soccorso in tre giorni. La donna, ancora minorenne, spaventata ha richiesto l’intervento dei carabinieri che, una volta accertato l’accaduto, l’hanno invitata in caserma insieme ai genitori per sporgere denuncia. Per il ragazzo si profila una segnalazione in stato di libertà alla Procura reggiana per il reato di lesioni e minacce.