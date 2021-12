Scandiano, carenze igieniche e alimenti non tracciati: barista nei guai

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Controlli dei carabinieri nei bar: trovate in un bar di Scandiano carenze igieniche e alimenti senza rintracciabilità. I militari hanno sequestrato 20 chili di alimenti e hanno rilevato carenze igieniche e personale impiegato senza aver fatto corso alimentarista. Contestate contravvenzioni per 4.500 euro.

I carabinieri della tenenza di Scandiano, ieri sera, insieme ai colleghi del Nas di Parma e ai carabinieri in forza al Nucleo ispettorato Lavoro di Reggio Emilia, hanno controllato alcuni esercizi pubblici a Scandiano. In un bar hanno accertato che il personale dipendente addetto alla manipolazione degli alimenti era sprovvisto del previsto attestato di formazione per personale alimentarista. Ma non solo: nell’esercizio sono stati trovati circa 20 chili di alimenti vari confezionati e privi delle indicazioni riguardanti la loro rintracciabilità’ (data di produzione, scadenza, origine del prodotto, ecc.), che sono stati sequestrati.

Sono state contestati al titolare anche il mancato smaltimento dell’olio esausto e le condizioni igienico sanitarie dei locali e delle attrezzature non adeguate per la presenza di sporco. Al gestore del bar i carabinieri hanno contestato sanzioni amministrative per 4.500 euro.