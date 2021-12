Quattro Castella, 5 furti in abitazione nel giro di pochi giorni

QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Approfittano del buio della sera, non badando troppo alla presenza o all’assenza dei proprietari di casa, e, nella fascia oraria che va dall’imbrunire alle 20, anche arrampicandosi alla grondaia per raggiungere i piani più alti, forzando gli infissi, compiono furti in serie nelle abitazioni rubando denaro e monili in oro.

Secondo i carabinieri in questo periodo pre-natalizio l’area maggiormente battuta da questi ladri è quella della fascia pedemontana (nei giorni scorsi a Quattro Castella sono stati commessi ben 5 furti in abitazione in rapida serie) dove i carabinieri del comando di Reggio Emilia stanno intensificando l’attività preventiva supportando in quell’area, particolarmente sensibile sotto il profilo furti in abitazione, l’attività di controllo del territorio posta in essere dai presidi dell’Arma territorialmente competenti.

L’altra sera in occasione dell’ultimo dei servizi coordinati di una lunga serie, che proseguiranno per tutte le festività natalizie e comunque sino a quando non saranno migliorate le condizioni rispetto a quelle registrate nelle ultime serate, tra Quattro Castella, Montecavolo e Puianello i militari hanno controllato un centinaio di veicoli.