Profugo ex Reggiane trova cellulare e lo restituisce alla proprietaria

REGGIO EMILIA – Migrante ghanese che viveva alle ex Reggiane trova uno smartphone e lo riconsegna alla proprietria. Il giovane Omour Mallam, arrivato in Italia da solo su un barcone di fortuna, attualmente ospite di un dormitorio della Caritas, ha trovato il cellulare per strada e lo ha portato a un ristoratore che conosceva che, poi, è riuscito a rintracciare la proprietaria.

La storia è stata raccontata dal presidente del Consiglio comunale, Matteo Iori, che ha allestito il premio “Grazie” per evidenziare “i piccoli gesti che in qualche modo rappresentano un senso civico e un’attenzione agli altri che mi sembrano importanti da sottolineare”. Scrive Iori: “In quest’ottica ho pensato fosse opportuno ringraziare formalmente Omour Mallam per essersi impegnato nel ritrovare la proprietaria di uno smartphone che lei aveva smarrito. E’ un ringraziamento che va a Omour e a tutti coloro che, come lui, si sarebbero comportati nello stesso modo. E’ un premio per tutti coloro che scelgono di “perdere” del proprio tempo per aiutare qualcuno e fare una piccola cosa che per altri ha un grande significato”.

Conclude Iori: “Da qualche giorno Omour è stato accolto in un dormitorio della Caritas e passerà le feste al caldo, il più bel regalo di Natale che potesse avere. Quando vediamo un ragazzo di colore che vive per strada, tendiamo a percepirlo più come un pericolo che come un’opportunità: la storia di Omour ci dice l’opposto ed è l’emblema di quanto dovremmo stare attenti prima di giudicare le persone. Nella speranza che Omour possa al più presto regolarizzare la sua posizione e di conseguenza trovare un lavoro in regola, lo ringrazio per il suo interessamento alla città in cui vive e il non essere stato indifferente al bisogno di qualcuno”.