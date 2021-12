Poviglio, scontro frontale fra due auto: un ferito grave

POVIGLIO (Reggio Emilia) – Tre persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, in un incidente stradale che è avvenuto oggi pomeriggio verso le 17,30 a Poviglio in via Molinara. Due auto, provenienti da opposte direzioni, si sono scontrate. L’impatto è stato molto violento. Tutte e tre le persone a bordo dei mezzi sono state portate al Santa Maria Nuova. Sul posto la polizia locale dell’Unione Bassa Reggiana, i vigili del fuoco e i soccorritori inviati dal 118. Il traffico è stato bloccato. Si consiglia una deviazione per chi è diretto verso Boretto.