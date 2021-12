Poviglio, furto con spaccata in un bar

POVIGLIO (Reggio Emilia) – Furto con spaccata in un bar di Poviglio in via Romana. I ladri, ieri mattina, dopo aver infranto la vetrata della porta d’ingresso, sono entrati e hanno rubato il danaro nel registratore di cassa e varie stecche di sigarette. Il danno complessivo è ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione locale per furto aggravato contro ignoti.