Picchia la fidanzata, giovane ammonito dal questore

REGGIO EMILIA – Un giovane che sabato scorso aveva picchiato la fidanzata in piazza Diaz è stato colpito da un provvedimento di ammonimento per violenza domestica emanato dal questore Giuseppe Ferrari. Gli agenti erano intervenuti in piazza Diaz per una lite fra due giovani fidanzati, scaturita da futili motivi. Il litigio era iniziato dentro l’auto di un’amica della coppia e poi era proseguito all’esterno e, mentre la donna aveva provato ad allontanarsi dal fidanzato, era stata inseguita in un vicolo e poi era stata spintonata e colpita con calci e pugni.

Solo l’intervento di alcune persone, fra cui l’amica dei due, era riuscito a fermare l’uomo. I poliziotti erano arrivati sul posto quando l’uomo si era ormai allontanato e avevano raccolto le testimonianze dei presenti, risalendo poi al giovane responsabile dell’aggressione che ha diversi precedenti di polizia per minaccia e resistenza aggravata a pubblico ufficiale e risulta, inoltre, non essere nuovo a condotte violente nei confronti della compagna.