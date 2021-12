Piazza Casotti, ferramenta danneggiato da un incendio

REGGIO EMILIA – Un incendio, divampato probabilmente per un corto circuito, ha danneggiato gravemente, ieri sera verso le 22, un negozio di ferramenta in via della Croce Bianca all’angolo con piazza Casotti in pieno centro storico dietro al municipio. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere le fiamme che hanno danneggiato il laboratorio e il locale dove si trova il bancone del negozio.