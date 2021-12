Patrick Zaki sarà rilasciato: ma non può lasciare l’Egitto

REGGIO EMILIA – Patrick Zaki sarà rilasciato, ma non assolto per l’accusa di diffusione di false notizie in Egitto e all’estero. Lo ha stabilito la seconda divisione del Tribunale di Emergenza per i reati minori di Mansoura, aggiornando l’udienza al prossimo 1° febbraio 2022. Lo conferma sul proprio profilo Twitter il quotidiano indipendente egiziano Mada Masr.

“Patrick sarà scarcerato ma è importante sottolineare che non sono decadute le accuse a suo carico: ciò vuol dire che all’udienza del primo febbraio potrebbero decidere di metterlo nuovamente in detenzione cautelare o, peggio, di condannarlo. Inoltre il giudice gli ha imposto il divieto di lasciare il Paese”. Così riferisce all’agenzia Dire Amr Abdelwahab, attivista del movimento Patrick Libero, sul caso dello studente egiziano Patrick Zaki.

Bologna accoglie con gioia la notizia della scarcerazione di Patrick Zaki. “La notizia che tanto aspettavamo”, twitta il sindaco Matteo Lepore. “Speriamo presto di poterlo riabbracciare qui a Bologna”, aggiunge il sindaco.