Nuova sede vigili, al via la gara d’appalto

REGGIO EMILIA – A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo, avvenuta in questi giorni, parte ora la fase di appalto per la nuova sede della Polizia locale di Reggio Emilia che si insedierà in viale IV Novembre in zona stazione. L’affidamento e l’avvio dei lavori sono previsti la prossima primavera e la loro conclusione nel primo trimestre del 2024. L’investimento previsto è di circa 7 milioni di euro, di cui 5,5 dal Comune e 1,5 dalla Regione.

Il progetto esecutivo – che prevede un edificio di complessivi 4.160 metri quadrati, con tre piani fuori terra destinati agli uffici e un piano interrato destinato ad autorimessa per i mezzi di servizio, a spazi di supporto, spogliatoi e locali impiantistici – acquisisce e conferma le caratteristiche già delineate nel progetto definitivo.

Ma introduce anche importanti innovazioni in tema di sostenibilità ambientale, flessibilità degli spazi e riqualificazione urbana fra cui: la realizzazione di un tetto “verde” (cioè con giardino pensile), un ulteriore flessibilità nell’organizzazione degli spazi interni anche per consentire i distanziamenti in modalità “anti-Covid”, e una nuova piazza all’altezza dell’ingresso su viale IV Novembre, funzionale alle “relazioni” con il quartiere.