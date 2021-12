Migranti, a Reggio lanterne verdi in segno di accoglienza

REGGIO EMILIA – Reggio Emilia si accende di verde per testimoniare la solidarietà ai migranti in fuga. Nella settimana dal 13 al 19 dicembre, in cui cade anche la giornata internazionale per i diritti dei migranti (il 18), la fontana davanti al Teatro Valli sarà illuminata di verde.

E il Comune estende a tutti i cittadini l’invito a mettere sulla finestra una lanterna verde alle finestre, sui balconi, negli uffici e nelle case come segno di pace e solidarietà con quanti in Polonia, sfidando i divieti di Varsavia, scelgono di lasciare una luce verde accanto a porte e finestre per segnalare ai migranti che riescono ad oltrepassare il confine con la Bielorussia, che in quelle case possono trovare ospitalità.

A promuovere l’iniziativa il quotidiano Avvenire sostenuto da altre associazioni ed enti locali, nel cui appello si legge: “Con questa iniziativa vogliamo lanciare un messaggio di rispetto del diritto internazionale per un’Europa capace di costruire ponti e abbattere muri, un’Europa di tutti”.

E ancora: “Le lanterne verdi non sono soltanto un gesto simbolico ma un’espressione di vicinanza e presenza che vorremmo illuminasse la città, le nostre piazze, le nostre strade e le nostre case. Un segno di vicinanza e responsabilità per contrastare l’indifferenza e per ribadire che vogliamo istituzioni nazionali e comunitarie in grado di affrontare le emergenze umanitarie e tutelare con leggi chiare ed eque il diritto di mobilità, di accogliere e a migrare”.