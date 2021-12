Manifestazione per Patrick Zaki

REGGIO EMILIA – In occasione dell’udienza di Patrick Zaki fissata per domani, martedì 7 dicembre, il gruppo reggiano di Amnesty International, in collaborazione con l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, invita i cittadini a partecipare alla manifestazione che si terrà nel cortile dell’università, in viale Allegri 9 a Reggio Emilia, ore 18.30. Scrivono gli organizzatori: “Saremo dunque una delle oltre 50 manifestazioni che in questi giorni si stanno svolgendo in tutta Italia, nell’attesa di avere aggiornamenti riguardo alla vita e al processo in corso di Patrick, auspicando un esito positivo”.