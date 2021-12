Malore durante la maratona, muore in ospedale

REGGIO EMILIA – Colto da malore mentre corre la maratona, muore nel pomeriggio al Santa Maria Nuova dove era stato ricoverato. La vittima è un 51enne di Albinea che è deceduto dopo essersi sentito male intorno alle 12 a Ghiardello, al 28esimo chilometro della gara. L’uomo è crollato a terra all’incrocio fra via Giovanardi e via Polita. A soccorrerlo è arrivata una infermiera che stava correndo anche lei la maratona che gli ha praticato un massaggio cardiaco. Sul posto sono arrivati i sanitari inviati dal 118 e l’elisoccorso di Parma. L’uomo è stato in ospedale in condizioni gravissime e lì è deceduto nel pomeriggio.