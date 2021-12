REGGIO EMILIA – Ben 279 arresti e 908 denunce. E’ il bilancio complessivo della questura per quel che riguarda il 2021. Per quel che riguarda la lotta alla droga sono finite in manette 74 persone e 585 sono state denuciate a piede libero: sono stati sequestrati 384 chili di hascisc, 293 di marijuana, 116 di cocaina e 7 di eroina.

Sono state consegnate all’autorità giudiziaria, o sono in corso di redazione, 7 misure di sorveglianza speciale nei confronti di soggetti autori di violenza di genere. Ben 26 sono stati inoltre gli ammonimenti per violenza domestica nei confronti di persone che si sono rese protagoniste di lesioni o comportamenti violenti nei confronti di partner o ex partner.

Foto 3 di 3





Quest’anno sono stati emessi ben 14 provvedimenti di daspo urbano, cosiddetto “Willy”, nei confronti di soggetti che si sono resi autori di gravi reati relativi all’incolumità pubblica, nell’ambito della “malamovida”, quali risse o lesioni personali. Da rimarcare che 2 di questi sono stati irrogati a dei minorenni.

Per quanto riguarda la polizia stradale, nel corso del 2021 la sezione di Reggio, insieme alle due unità distaccate di Guastalla e Castelnovo Monti, ha effettuato 29mila e 25 controlli di persone, quasi equamente divisi tra viabilità autostradale ed ordinaria. Le persone complessivamente sanzionate sono state 241.

Nell’anno 2021 si è registrata una recrudescenza degli incidenti rispetto allo stesso periodo del 2020, in cui peraltro gli spostamenti erano fortemente limitati dalle misure anti covid, con un aumento di circa il 30% (289 incidenti contro i 223 del 2020). In particolare il numero di sinistri con lesioni è passato da 99 dell’anno 2020 a 137 dell’anno 2021 (+ 38%), con un aumento delle persone ferite da 149 a 205.

Gli incidenti mortali sono stati 5 (con 5 persone decedute) rispetto ai 2 (con 2 persone decedute) dell’anno 2020, mentre più contenuto è l’incremento dei sinistri con soli danni cresciuti nell’ordine del 20% circa (147 contro 122 dell’anno precedente). Sono state elevate, in tutto, 8mila e 441 contravvenzioni e sono state ritirate 213 patenti. Sono stati 241 i veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa e 1.125 le contestazioni del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Ben 696 le contestazioni per utilizzo di cellulari durante la guida, 126 le sanzioni per guida in stato di ebbrezza e 15.141 i punti della patente ritirati.

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 2.191, di cui 126 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 6.

La polizia postale ha arrestato 3 persone per ricettazione e riciclaggio che monetizzavano del denaro conseguente ad una frode informatica ai danni di un cittadino vittima di phishing delle sue credenziali bancarie.

Il questore Giuseppe Ferrari, a margine della conferenza stampa, ha voluto rivolgere a tutta la cittadinanza reggiana un augurio “per un buon anno nuovo” rilevando, altresì che, “il forte senso civico della comunità reggiana, anche in relazione al rispetto delle norme volte al contrasto della diffusione del covid, ha permesso di operare questi ottimi risultati nella lotta alla criminalità e alle illegalita’”.