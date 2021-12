REGGIO EMILIA – L’agenzia di rating Standard & Poor’s promuove Iren. Per la prima volta, infatti, ha assegnato al Gruppo il rating per il merito di credito a lungo termine al livello “BBB-” con outlook “positivo”. Lo stesso “giudizio” è attribuito anche al debito senior non garantito.

Il rating ottenuto, spiega Iren “esprime la solidità e la qualità del merito creditizio di Iren e riflette, a giudizio dell’agenzia, il solido posizionamento del gruppo in Italia come una delle più grandi multiutility con ampia diversificazione delle attività soprattutto in attività regolamentate e forte presenza territoriale”.

Inoltre “l’accelerazione degli investimenti previsti dal nuovo piano industriale, prevalentemente destinati alla crescita organica e alla transizione energetica, combinata con un continuo miglioramento atteso delle metriche di credito, supportano l’outlook ‘positivo’ da parte dell’agenzia di rating”.

Dal punto di vista finanziario, il rating assegnato esprime anche lo stato di buona liquidità del Gruppo. I voti sono accolti “positivamente e con grande soddisfazione” da Gianni Vittorio Armani, amministratore delegato e direttore generale di Iren, che sottolinea: “L’ottenimento del giudizio Investment Grade da una seconda agenzia, dopo Fitch, conferma la solidità finanziaria del Gruppo che permetterà di sostenere l’ambizioso piano di investimenti declinati nell’ultimo piano industriale, ampliando anche le opportunità di accesso al mercato finanziario a condizioni competitive”.