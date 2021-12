REGGIO EMILIA – La Reggiana vince 3-1 contro il Montevarchi al termine di un match che, a dispetto del risultato, non è stato semplice per i granata che hanno sofferto a partire dalla metà del primo tempo, dopo il bel gol di Lanini al 6′ (il decimo per lui), fino ai primi minuti della ripresa. C’è voluto il gol di Zamparo al 49′ (decimo sigillo quest’anno anche per lui) per fiaccare definitivamente le resistenze dei padroni di casa che, più di una volta, avevano sfiorato il pareggio in precedenza. A chiudere definitivamente la partita il 3-0 firmato da Neglia. Poi il gol di Barranca, il migliore dei suoi, al 90′ grazie a una disattenzione della difesa granata. Vince anche il Modena a Grosseto e quindi continua il testa a testa fra granata e canarini appaiati a 48 punti in testa alla classifica.

Primo tempo

I granata vanno subito in vantaggio al 6′ con Lanini che controlla un pallone in area e lascia partire un missile su cui il portiere del Montevarchi non può fare nulla. I padroni di casa non ci stanno e reagiscono. Luciani all’11’ viene ammonito per un fallo su Gambale. Al 13′ conclusione pericolosa dal limite di Contessa: palla fuori di poco alla sinistra di Rinaldi. Il Montevarchi ci crede e insiste con il suo uomo migliore in questo primo tempo, Barranca. Il suo tiro al 25′ viene ribattuto da Libutti. La Reggiana sembra un po’ in difficoltà e i padroni di casa non mollano. Al 39′ un tiro del solito Barranca viene ribattuto da un giocatore avversario.

Al 40′ palla in profondità ancora per Barranca che entra in area con Luciani che si supera e mura con il corpo la conclusione in angolo. Poi c’è un intervento provvidenziale di Venturi in uscita su Gambale. La Reggiana rischia veramente tanto nel finale. Al 46′ Cigarini è costretto a giocarsi il cartellino giallo per fermare, ancora una volta, Barranca al limite dell’area. Calcio di punizione che viene respinto dalla barriera. Achy di prima intenzione tira sulla ribattuta, ma Venturi si supera e mette in angolo.

Secondo tempo

Il secondo tempo si apre, ancora, con il Montevarchi in attacco. E’ sempre Barranca ad impensierire i granata. Ma, forse nel momento più difficile per la squadra di Diana, arriva il gol del 2-0. Al 49′ grande apertura di Cigarini per Zamparo che scatta sul filo del fuorigioco e, a tu per tu con Rinaldi, lo scavalca con un pallonetto. I padroni di casa accusano il colpo e qui la partita svolta.

Entra Sciaudone ed esce Rosafio e Neglia al posto di Radrezza. Al 60′ la Reggiana trova il colpo del ko con il terzo gol di Neglia, il quinto stagionale, sul perfetto passaggio di Lanini al termine di una ripartenza innescata da Zamparo. Passata la fase più delicata della partita, ora i granata possono giocare con grande scioltezza mentre il Montevarchi sembra rassegnato. La Reggiana gestisce il match. Al termine il gol di Barranca, il migliore dei suoi, grazie a una disattenzione della difesa granata.

Il tabellino

AQUILA MONTEVARCHI 1

AC REGGIANA 3

MARCATORI: Lanini (R) al 5’ pt, Zamparo (R) al 3’ st, Neglia (R) al 15’ st, Barranca (A) al 46’ st.

AQUILA 1902 MONTEVARCHI: Rinaldi, Achy, Martinelli (dal 27’ st Intinacelli), Tozzuolo, Mercati (dal 12’ st Doratiotto), Dutu, Gambale (dal 12’ st Jallow), Barranca, Lischi (dal 35’ st Boncompagni), Bassano, Mionic (dal 27’ Carpani).

A disposizione: Giusti, Lunghi, Senzamici.

Allenatore: sig. Roberto Malotti.

AC REGGIANA: Venturi, Contessa, Rossi, Rosafio (dal 6’ st Sciaudone), Cigarini (dal 17’ st Muroni), Luciani, Libutti, Radrezza (dal 6’ st Neglia), Cremonesi (dal 17’ st Chiesa), Zamparo (dal 27’ st Scappini), Lanini.

A disposizione: Voltolini, Rozzio, Camigliano, Sorrentino, Marconi.

Allenatore: sig. Aimo Diana.

DIREZIONE DI GARA: sig. Sajmir Kumara di Verona con Assistenti il sig. Andrea Niedda di Ozieri (SS) e il sig. Mattia Politi di Lecce. IV Ufficiale di gara: sig. Alessandro Silvestri di Roma 1.

NOTE: Ammoniti: Luciani (R), Cigarini (R), Doratiotto (A). Calci d’angolo 3 – 3.