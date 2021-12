Iren, nel 2021 investimenti per un miliardo

REGGIO EMILIA – Il Gruppo Iren chiude il 2021 con investimenti per quasi 1 miliardo di euro, dati in crescita in tutte le Business Unit e con prevalenza di iniziative di sostenibilità ambientali coerenti con la strategia ESG. Quest’anno il Gruppo ha presentato il nuovo Piano Industriale al 2030, il più ambizioso della sua storia, che prevede 12,7 miliardi di investimenti nell’arco del periodo e poggia su tre pilastri fondamentali: la transizione ecologica (decarbonizzazione ed economia circolare); l’attenzione al territorio (nuovi servizi ai cittadini); la qualità del servizio (soddisfazione clienti).

Il 2021 è stato anche un anno di crescita occupazionale, del ricambio generazionale e delle politiche di genere: dei circa 1.100 nuovi ingressi, oltre 850 sono nuove assunzioni, in maggioranza giovani under 35 (60%) e molte donne (27%). L’anno ha visto il Gruppo attivo anche sul fronte del M&A con circa 50 milioni di euro di investimenti, in particolare per acquisizioni nell’ambito dell’efficientamento energetico e della gestione delle reti di teleriscaldamento.

Iren si è lanciata anche nella finanza green con l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario in formato Green Bond di importo pari a 200 milioni di euro, risultando la prima multiutility italiana per numero di strumenti emessi in questo formato (quattro Green Bond benchmark per complessivi 2 miliardi di euro).

In ambito industriale, vanno segnalati gli importanti investimenti per il potenziamento della rete di teleriscaldamento e gli interventi in ambito economia circolare: il revamping della centrale di Turbigo, l’inaugurazione del nuovo depuratore di Rapallo, il revamping del biodigestore di Cairo Montenotte e il potenziamento dell’impianto IBlu di San Giorgio di Nogaro. Forte di un know how sempre più consolidato. Iren ha saputo infine rafforzare la propria presenza nell’ambito delle Smart Solutions, con un focus sull’efficientamento energetico.

La presenza sul territorio, da sempre uno dei punti di forza di Iren, si è tradotta nel sostegno da parte del Gruppo a iniziative culturali, sportive e sociali realizzate nelle aree di più storica presenza, anche in occasioni di grandi eventi di richiamo mondiale quali le Nitto ATP Finals di Torino e The Ocean Race Europe a Genova.