In auto senza cinture di sicurezza: 30 multe

REGGIO EMILIA – La polizia stradale, in particolare quella di Castelnovo Monti, ha fermato e controllato circa trecento automobilisti nel corso di questa settimana. In 30 sono stati multati, perché non utilizzavano le cinture di sicurezza. Ad un conducente, in particolare, è stata ritirata la patente, per il successivo periodo di sospensione, poiché è stato trovato per la seconda volta senza.

Ad un altro automobilista, pure lui sanzionato perché senza cintura, è stata contestata anche la mancata revisione del veicolo, motivo per cui il mezzo è stato sospeso dalla circolazione. Sono stati 5, infine, i passeggeri sanzionati: fra questi due genitori che stavano viaggiando con il figlio minorenne, sui sedili posteriori, completamente libero di muoversi all’interno dell’abitacolo.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, soprattutto in concomitanza con gli spostamenti legati alle festività natalizie.