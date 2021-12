Imprese, gratifica di 1.400 euro per i dipendenti della Fortlan-Dibi

BIBBIANO (Reggio Emilia) – Una gratifica di 1.400 euro nella busta paga di questo mese per tutti i dipendenti. Così Fortlan-Dibi, azienda reggiana con sede a Bibbiano specializzata nella produzione di isolanti termici e acustici per edilizia e l’industria, ha messo la classica “ciliegina sulla torta” di una annata in cui si sono raggiunti obiettivi superiori alle previsioni.

“Abbiamo voluto fare qualcosa di concreto per dire grazie a tutta la squadra per gli sforzi, l’impegno e la passione dimostrata in questi mesi lavorati a ritmi vertiginosi”, dice l’amministratore delegato Ennio Delia. “Ci definiamo da sempre con orgoglio e soddisfazione un’azienda che mette le persone al centro ed è proprio grazie a tutte queste persone che possiamo festeggiare un’annata senza precedenti e ambire per i prossimi anni a importanti investimenti e ambiziosi progetti di sviluppo”, aggiunge.