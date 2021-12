Imprese, a Reggio vogliono assumere ma non trovano profili

REGGIO EMILIA – Sono 12.840 i nuovi contratti di lavoro potenzialmente attivabili dalle aziende della provincia di Reggio Emilia tra l’attuale mese di dicembre e febbraio del 2022. Ma, in parallelo, continua ad aumentare anche la quota di candidati introvabili – 1.184 i profili nel mese in corso – di cui il 47% delle imprese lamenta difficoltà di reperimento. Il dato, secondo un’analisi della Camera di commercio, appare in crescita sia rispetto al 2019, quando a denunciare problemi era il 39% delle realtà produttive, sia rispetto al 2020 quando erano il 41%.

Le cause all’origine della difficoltà di individuare un candidato adeguato sono riconducibili in parte alla mancanza di candidati (nel 27,7% dei casi) e in parte all’insufficiente preparazione degli stessi (nel 16,1% dei casi). Tra i profili più difficili da reperire emergono i tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione. Tornando ai quasi 13.000 nuovi contratti programmati dalle imprese, invece, questi crescono di 5.470 unità (+74%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e del 23% rispetto a due anni fa. Per dicembre sono 2.520 le entrate complessive previste, l’84% in più rispetto allo stesso mese del 2020.

Le eventuali assunzioni avverrano per il 51% con contratti a tempo determinato seguiti dal 33% di contratti a tempo indeterminato e apprendistato, che nel 2020 erano pari al 36%. I settori che prevedono la stipula del maggior numero di contratti di lavoro sono la manifattura e le public utilities. Nel commercio si stima l’entrata di 310 unità (+63% sullo scorso anno) e nel turismo di 190 (+58% sul 2020 ma -30% rispetto al periodo pre covid). Nei servizi alla persona previsti 180 nuovi assunti a dicembre, con un +6% rispetto allo stesso mese del 2020 e una flessione del 22% sul 2019.